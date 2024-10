E' stato probabilmente un malore la causa della caduta in piscina che ieri, nell'albergo Marina Beach a Orosei, è costata la vita ad Angelo Mureddu, pensionato di 77 originario di Illorai, ma da tempo residente a Orosei, insieme alla moglie morta qualche anno fa.

Sarà l'autopsia che verrà effettuata oggi all'ospedale San Francesco di Nuoro a fugare ogni dubbio. Chi conosceva la vittima racconta di un uomo depresso per la perdita della consorte e abituato, tutte le mattine, a fare lunghe passeggiate da casa sua al Marina.

Il pensionato è stato ritrovato esanime nel fondo della piscina da alcuni dipendenti della struttura alberghiera, che dopo aver chiamato i soccorsi si sono subito attivati con le manovre di rianimazione. Anche il personale del 118 lo ha fatto ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

Ora l'esame del medico legale dovrà se l'anziano sia scivolato in acqua dopo il malore o se sia morto per annegamento magari per un gesto volontario.

"Per noi è stato un grande dispiacere - commenta Piero Loi, titolare dell'hotel - Io personalmente non lo conoscevo e non lo avevo mai visto nel nostro albergo, so solo che i nostri addetti hanno provato in tutti i modo a salvargli la vita, purtroppo non riuscendoci".