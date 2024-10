È stata fissata per domani alle 9:30 l'udienza di convalida del fermo di Rubens e Bryan Carta, rispettivamente di 31 e 27 anni, i due fratelli accusati dell'omicidio volontario di Tonino Porcu, il 78enne allevatore in pensione pestato a sangue nella sua abitazione a Ghilarza nella notte tra il 21 e il 22 febbraio scorsi.

I due saranno sentiti dal gup di Oristano in videoconferenza. E' possibile che Rubens Carta, difeso dall'avvocato Angelo Battista Mario Marras, ripeta quanto già detto davanti ai carabinieri e al pm, Marco De Crescenzo, quando il giorno del fermo ammise le proprie responsabilità. Il fratello rappresentato dagli avvocati Fabio Messina e Salvatore Cappai, si è avvalso fino a ora invece della facoltà di non rispondere. Non è chiaro se anche domani la linea difensiva rimarrà identica.

I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Comando provinciale di Oristano e della Stazione di Ghilarza, si sarebbero introdotti nell'abitazione del pensionato, che conoscevano perché la loro famiglia gestisce un bar in un locale preso in affitto da Porcu. L'intento, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato quello di rapinarlo nell'idea che l'anziano custodisse in casa una grossa somma di denaro. Dopo l'aggressione, però, i due avrebbero rovistato i cassetti trovando solo 2mila euro. Il magro bottino sarebbe loro servito per acquistare della droga.