I Carabinieri della stazione di Carbonia, nelle ultime ore, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, il 74enne Francesco Leone, pensionato, con precedenti di polizia, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e abbandono di incapace.

I militari dell’Arma hanno accertato che da tempo l’uomo, con condotte continuate e reiterate, maltrattava la madre 95enne, incapace di attendere alle normali attività quotidiane, tirandole schiaffi o lasciandola in casa da sola per lunghi periodi.

Ciò è accaduto anche nel pomeriggio di ieri, quando il figlio dopo aver litigato con l’anziana madre per motivi da nulla, ha cominciato a schiaffeggiarla in volto con violenza, finché la donna spaventata non ha chiamato il numero di emergenza 112 per chiedere soccorso.

La pattuglia del 112 dopo aver chiarito infatti, hanno tratto in arresto l’uomo che, terminate le formalità di rito, nella mattinata odierna verrà giudicato con rito direttissimo dalla competente Autorità Giudiziaria.