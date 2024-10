I carabinieri di San Teodoro sono intervenuti in località Badualga, dove, per cause ancora da chiarire, un pensionato di 80 anni, è caduto rovinosamente da un muretto di tre metri di altezza rimanendo ferito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118 che hanno trasportato l’uomo all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Non sarebbe in pericolo di vita.