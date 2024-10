Paura per un nonnino 71enne: il Comando di Viale Marconi dei Vigili del Fuoco ha avviato le ricerche dopo l'allarme dei familiari: l’intervento era in corso dal primo pomeriggio di oggi da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando per la ricerca di un uomo di 71 anni che dalle prime informazioni, si è avventurato alla ricerca di funghi nell'agro e nella zona impervia delle montagne della località di "Santa Lucia" in territorio tra i comuni di Capoterra e Assemini.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno avviato le ricerche anche con automezzi fuoristrada, la squadra Saf (speleo alpino fluviale) una squadra ordinaria di pronto intervento l'unità Cinofila, il nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) con i droni, il nucleo Tas (topografia applicata al soccorso). Istituito un Pca (posto di comando avanzato) adibito a sala operativa mobile per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso.

Sul posto gli agenti del Corpo Forestale Regionale e volontari che hanno collaborato alle ricerche. L'uomo è stato ritrovato in apparente buono stato di salute dalla squadra Saf (Soccorso Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco.