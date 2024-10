Rapina in una casa oggi ad Elmas, nel mirino una coppia di ultraottantenni, bottino 530 euro. I banditi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che si stano occupando del caso, sono entrati in azione alle 4.

Erano in due, avevano i volti coperti. Sono riusciti a entrare nell'abitazione in cui vivono gli anziani coniugi, riuscendo a immobilizzare subito l'uomo. Hanno poi rovistato in tutte le stanze in cerca di denaro e oggetti preziosi. Sono riusciti a recuperare un borsello che conteneva 530 euro in contanti, una carta bancomat e documenti, poi sono fuggiti.

Gli anziani, terrorizzati, solo dopo qualche ora sono andati dai vicini per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Cagliari, coordinati dal tenente Marcello Pezzi, e gli uomini del nucleo investigativo del Comando provinciale.