I poliziotti della Squadra mobile della questura di Sassari hanno arrestato nel corso della notte Salvatore Usai, 36enne, con l'accusa di aver ucciso la zia Bonaria Sanna, 80enne, 'trovata' morta dallo stesso Usai nel suo appartamento in via Torres, nel quartiere di San Giuseppe.

Il decreto di fermo è stato emesso al termine di un lungo interrogatorio in questura, alla presenza del pm Giovanni Porqueddu e del capo della mobile Bibiana Pala, dopo che il giovane, assistito dal suo legale, ha reso piena confessione.

Gli uomini della squadra mobile hanno recuperato anche l'arma del delitto, un corpo contundente con il quale il presunto assassino avrebbe colpito al capo l'anziana. Dall'interrogatorio, concluso a tarda notte, non trapela altro, come ad esempio il movente del delitto.

Usai era stato portato in questura insieme ad altri personaggi dopo che lui stesso aveva avvisato la polizia di aver trovato la zia (con la quale conviveva saltuariamente) riversa sul pavimento dell'appartamento di via Torres, ma dal suo racconto e dai riscontri tecnici della polizia scientifica e della mobile è apparso subito che molti elementi non potessero rendere il racconto verosimile.

Da qui l'interrogatorio e il fermo. L'uomo è stato portato nel carcere di Sassari-Bancali.