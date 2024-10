Potrebbe essersi tolta la vita la donna di 81 anni, trovata morta ieri sera nella sua casa in via Messina, a Quartu Sant'Elena. L'anziana, secondo quanto accertato dalla Polizia, già in passato aveva tentato di suicidarsi. A quanto pare soffriva di crisi depressive.

La pensionata si trovava in cucina seduta su una poltrona, vicino a lei una stufa a gas. Accanto alla poltrona gli agenti hanno rinvenuto un'altra bombola che l'anziana avrebbe lasciato aperta. Dopo la fuoriuscita di gas, è partita la fiammata innescata dalla stufa, che ha investito in pieno l'ottantunenne. Le fiamme hanno fatto scempio della parte superiore del corpo.

L'allarme è scattato poco dopo le 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato di Quartu. I pompieri hanno dovuto sfondare una delle porte, chiuse dall'interno, per entrare in casa, scoprendo il cadavere. In via Messina sono anche arrivati gli uomini della Squadra mobile di Cagliari e il medico legale Roberto Demontis.

L'ipotesi più avvalorata al momento rimane quella del suicidio anche se sono in corso tutti gli accertamenti.