Triste scoperta a Pirri questa mattina: verso le 13 i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia locale hanno rinvenuto in un'abitazione in via Santa Rosalia il corpo senza vita di una 77enne.

A lanciare l'allarme i vicini, preoccupati poiché da alcuni giorni non avevano notizia dell'anziana. Secondo i primi accertamenti sul corpo effettuati sul posto la donna potrebbe essere morta da diversi giorni.

Il corpo è stato trovato nel terrazzino dell'abitazione. Sul posto, su disposizione della Procura di Cagliari, è giunta anche l'equipe dei medici legali per svolgere gli accertamenti e valutare le cause della morte.

Nessun segno evidente che faccia pensare a un'azione violenta.