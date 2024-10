Stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, quando è stata travolta e uccisa da un'auto. La vittima è un'anziana di 82 anni.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 in via is Guadazzonis, vicino all'ospedale Binaghi.

La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto stanno lavorando gli agenti della polizia municipale. La donna stava attraversando la strada. Il conducente di una Jaguar non l'avrebbe vista, centrandola in pieno. A causa dell'impatto violento l'anziana è stata scaraventata sull'asfalto, perdendo i sensi. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e della polizia municipale.

I medici hanno tentato a lungo di rianimare l'82enne, ma non c'è stato nulla da fare.