Grave incidente stradale questa mattina a Cagliari. Una donna di 84 anni è stata trasportata con codice rosso all'ospedale Brotzu. L'anziana stava attraversando la strada, in via Is Cornalias all'altezza delle strisce pedonali, quando è stata travolta da uno scooter Piaggio X9 condotto da un 45enne cagliaritano.

A causa dell'impatto la pensionata è stata scaraventata sull'asfalto. Ferito anche l'uomo alla guida dello scooter. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasportato l'anziana al Brotzu e il conducente dello scooter all'ospedale Marino, e gli agenti della polizia municipale che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente.