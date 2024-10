Intervento dei Vigili del Fuoco a causa di un incidente stradale avvenuto questa sera, tra via Dante e via Tiziano: un’anziana donna 82enne è rimasta incastrata sotto una Fiat 500 L dopo essere stata travolta dal mezzo, pare senza conducente perché senza freno a mano.

Trasportata in codice rosso in ospedale al Brotzu, non corre fortunatamente pericolo di vita, sul posto anche una pattuglia della Radiomobile Carabinieri, la Polizia Municipale e l’ambulanza del 118.