La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias, è intervenuta congiuntamente agli operatori sanitari del 118, per soccorrere una donna anziana caduta nella sua abitazione a Iglesias, in via Genova.

La sala operativa del 115, ricevuta la chiamata di soccorso, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento che, all'arrivo sul posto, ha provveduto ad aprire la porta dell'abitazione della anziana donna che non rispondeva alla figlia, soccorsa e presa in consegna dagli operatori sanitari, che hanno provveduto al trasporto in ospedale.