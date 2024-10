Pomeriggio di apprensione in Baronia, dove una donna di 82 anni si è smarrita mentre passeggiava per le campagne in cerca di funghi in compagnia del marito.

A dare l'allarme è stato proprio il marito dell'82enne, che non trovandola più vicino a sé ha chiesto aiuto. Il sindaco di Siniscola ha subito attivato la macchina dei soccorsi. Immediatamente sono scesi in campo, oltre ai Vigili del fuoco, anche i carabinieri, i barracelli, la polizia locale e numerosi volontari.

Sul posto si è attivato un centro operativo dei soccorsi, coordinato dai Vigili del fuoco.

Dopo circa due ore di attività la persona dispersa è stata rinvenuta dagli operatori del 115, affaticata ma in buone condizioni generali.

In questo caso il rapido intervento dei soccorso ha consentito di concludere con successo le operazioni di ricerca, scongiurando sicuramente le ben più gravi conseguenze di una notte all'addiaccio per la povera donna.