Una anziana 83enne in isolamento fiduciario in quanto positiva al coronavirus è caduta nel giardino di casa nella tarda mattinata di oggi a Dolianova

Non riuscendo ad alzarsi, la donna ha chiesto aiuto ad alta voce ai vicini, i quali hanno chiamato i carabinieri. I militari sono subito intervenuti recandosi a casa della figlia della malcapitata, anch'essa in isolamento fiduciario in quanto positiva, e hanno ottenuto copia delle chiavi di casa dell'anziana.

Dopo aver disinfettato e sanificato le chiavi, le hanno utilizzate per aprire il portone ai soccorritori del 118. La donna è stata così medicata. Sta bene ed è rimasta nella medesima abitazione, ancora in isolamento fiduciario.