Nella giornata di ieri gli Operatori del Commissariato di Carbonia hanno portato a conclusione un’indagine che da tempo vedeva una donna di 76 anni subire minacce e lesioni a opera di suo figlio e della nuora.

L’anziana signora ha subito ripetute minacce e percosse dal figlio 40enne che da circa tre settimane, una volta scarcerato dopo un lungo periodo di detenzione, arbitrariamente si stabiliva, unitamente alla moglie, dentro la casa della madre senza il suo consenso.

Dopo un primo periodo di evidente imbarazzo della donna nel portare a conoscenza l’autorità di quanto le accadeva, si è decisa a sporgere denuncia permettendo così agli Agenti del Commissariato di P.S. di documentare i maltrattamenti e le lesioni subite.

In attesa dell’emissione della misura cautelare e ritenuta molto pericolosa la situazione per l’anziana signora, è in corso da parte della Divisione Anticrimine della Questura l’emissione dei fogli di via obbligatori da Carbonia per il figlio e la nuora, affinchè si possa porre fine alla situazione di maltrattamenti e percosse.