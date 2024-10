I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti nei pressi di via Tevere ad Assemini dove, secondo le segnalazioni giunte alla centrale operativa del Comando provinciale, una giovane donna stava aggredendo violentemente l’anziana madre.

Sopraggiunti in pochi minuti sul posto, i militari operanti constatavano che all’interno di un appartamento una donna pregiudicata classe 1973, già conosciuta dal personale carabinieri per analoghe vicende risalenti alla scorsa estate, aveva percosso ripetutamente la madre per motivi futili ed attinenti alla sfera familiare.

I militari quindi, entrati all’interno dell’abitazione, bloccavano immediatamente la donna facendo intervenire i sanitari del 118 che, poco dopo, trasportavano la vedova, classe 1944, presso il pronto soccorso dell’ospedale civile Brotzu. La figlia dell’anziana donna veniva condotta presso gli uffici del comando provinciale Carabinieri di Cagliari dove, dopo gli accertamenti del caso, veniva dichiarata in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, quindi trattenuta presso le camere di sicurezza del comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo che avrà luogo nel corso della mattinata odierna.

L’anziana signora invece veniva riscontrata affetta da un forte trauma cranico, svariate ferite al cuoio capelluto nonché fratture di vertebre e traumi toracici ed addominali, con oltre 30 giorni di prognosi, pertanto i medici e decidevano di trattenerla in osservazione intensiva benché fosse fuori dal pericolo di vita.

La donna ha già affrontato analoghi casi giudiziari sempre per i reati di maltrattamenti nei confronti della madre, con la quale pare abbia un continuo rapporto conflittuale che sovente sfocia in gesti di inaudita violenza.