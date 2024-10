Tragedia questa mattina in via Sanna, pieno centro di Senorbì. Dina Usai, 83 anni, è stata investita da un trattore. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, probabilmente la donna stava attraversando la strada.

L’anziana è stata immediatamente soccorsa, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, i medici hanno fatto di tutto per strappare alla morte la donna ma non c’è stato niente da fare. Il cuore di Dina Usai ha smesso di battere a bordo dell’ambulanza prima ancora del trasporto in ospedale.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Dolianova e delle stazioni di Senorbì e Monastir. L’autista del trattore è stato indagato per omicidio stradale.