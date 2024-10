Sale il numero dei contagi a San Gavino Monreale (13), ma anche quello dei guariti (2) dopo che una donna di 75 anni è stata dimessa dall'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove era stata ricoverata.

Il sindaco Carlo Tomasi fa il bilancio: "In tutto sono 13 (i casi totali, ndr), di questi 9 sono attualmente positivi, due persone guarite e due decedute. Degli attualmente positivi: 8 si trovano in isolamento domiciliare, una persona ricoverata con sintomi. Inoltre ci sono 14 persone in quarantena/isolamento fiduciario".

"Rinnovo, ora più che mai, - conclude il primo cittadino - l'esortazione a non uscire di casa e ridurre al minimo i contatti personali. Il virus non ha gambe proprie, usa le nostre".