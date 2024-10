Ore di apprensione, questo pomeriggio, a Villa San Pietro dopo che un’anziana è precipitata in un dirupo.

La malcapitata era sparita da qualche ora quando i familiari hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Una pattuglia della Stazione forestale di Pula, la polizia locale e i barracelli di Villa San Pietro si sono così messi alla ricerca della donna.

L'anziana è stata individuata dai soccorritori in fondo ad un burrone in località "Is Fossus". Un po' ammaccata, spaventata, ma fortunatamente salva è stata riaccompagnata dai forestali presso i familiari che hanno potuto riabbracciarla. Il personale sanitario intervenuto ha poi effettuato gli accertamenti necessari.