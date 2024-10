Un'anziana di Bonnanaro è stata aggredita e sequestrata in casa da due rapinatori mascherati.

Approfittando della tradizionale sfilata dei carri allegorici per il carnevale, sabato sera due malviventi vestiti di nero e coi volti coperti dalle maschere del domino si sono introdotti nell'abitazione di Gavina Carta, 70 anni, in via Vittorio Emanuele. Hanno scavalcato un muro di cinta da via Deledda e sono entrati da un ingresso posteriore. Una volta dentro, hanno bloccato la serratura dell'ingresso principale con il gancio di sicurezza.

A evitare che l'episodio assumesse conseguenze tragiche è stato il fratello dell'anziana, che vive con lei. Rientrato in casa, ha cercato di aprire la porta, ha suonato con insistenza il campanello e, preoccupato dalla mancata risposta, si è fiondato all'ingresso posteriore. A quel punto i rapinatori, avendo capito di essere stati scoperti, sono fuggiti dal cortile e hanno fatto perdere le loro tracce. La donna inizialmente aveva pensato a uno scherzo dei suoi nipoti.