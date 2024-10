Secondo la ricostruzione effettuata dai militari della locale stazione immediatamente intervenuti unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isili, coordinati dal Capitano Elias Ruiu, la signora è stata avvicinata da un uomo armato di fucile con volto coperto da casco protettivo che, al fine di sottrarle gli incassi dell’attività commerciale che la stessa avrebbe dovuto versare in banca, l’ha prima minacciata e poi percossa violentemente alle mani per strappargli la borsa e dileguarsi poi a piedi per i vicoli del paese.

A causa dell’aggressione, oltre il forte shock, la signora riportava diverse contusioni ed escoriazioni ad entrambe le mani. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Isili che stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianze della zona e di ogni altro elemento utile per risalire all’autore del vile gesto.