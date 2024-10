Le Fiamme Gialle hanno denunciato a piede libero una donna di 74 anni, la quale è stata trovata in possesso di un contrassegno per invalidi risultato falso.

Il soggetto è stato individuato durante le quotidiane attività di controllo del territorio, con particolare riferimento ai veicoli circolanti su strada, frutto in questi giorni di intensificazione tenuto conto dell’incremento dei flussi turistici in questo periodo estivo e con l’approssimarsi del ponte di ferragosto.

Una volta rilevato il possesso del citato contrassegno, ben visibile ed esposto sul parabrezza dell’auto, i Finanzieri hanno proceduto alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’ottenimento del beneficio in parola, attraverso il controllo diretto presso gli Enti preposti e riscontrando le informazioni acquisite attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo.

L’esito delle attività svolte ha permesso di accertare che il citato soggetto aveva tratto in inganno il personale della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, esibendo una copia del verbale della commissione per l’accertamento dell’handicap, ai sensi della Legge 104/92, artificiosamente alterato, aggravandone tutti giudizi espressi, al fine di ottenere tutti i benefici che ne conseguono: in particolare il rilascio del contrassegno per gli invalidi, che, negli anni, ha permesso all’interessata la sosta negli spazi riservati agli invalidi senza averne alcun diritto.

Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare se la donna ha, altresì, usufruito di agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’autovettura o di altre specifiche detrazioni in sede di dichiarazione annuale dei redditi ai fini delle imposte dirette.

La responsabile è stata segnalata alla locale Procura della Repubblica di Cagliari, per il reato di falso.

L’attività posta in essere rientra tra le funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e mira a controllare il corretto impiego delle risorse pubbliche, assicurando che l’accesso ad agevolazioni o esenzioni avvenga a favore di coloro che ne hanno effettivamente diritto e bisogno.