In occasione del 100° Giro d’Italia, lo stilista Antonio Marras firma una T-shirt dedicata alla prima tappa inaugurale che si terrà ad Alghero il 5 Maggio.

Ideata dall’artista, la T-shirt sarà stampata, promossa e distribuita dalla Panoramika di Alghero, rimarcando la volontà dello stilista di dedicarsi sempre più alla città e di coinvolgere le aziende locali.

Il soggetto scelto è in linea con le mire artistiche di Antonio Marras, che fonde moda e arte in un riuscitissimo personaggio nascosto dietro una ruota di bicicletta. Il soggetto è arricchito da “intromissioni” grafiche che esaltano l’aspetto ludico e infantile del ciclismo. Il soggetto interpreta alla perfezione l’importanza di questo evento che da 100 anni ha percorso l’Italia in lungo e largo.

Lo stilista e l’azienda produttrice hanno deciso di puntare sulla produzione di pochi esemplari che saranno venduti dai commercianti di Alghero aderenti, nei negozi Marras e presso lo showroom della Panoramika (Via Carrabuffas, 38).

Le t-shirt firmate Antonio Marras si possono trovare a un costo di 39,90 euro.

Possedere un T-shirt firmata Antonio Marras sarà l’occasione, per molti appassionati dell’evento “in rosa” più famoso d’Italia, di portare a casa un pezzo d’autore unico nel suo genere, che immortala stilisticamente Alghero in questo momento storico.