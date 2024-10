Aggiornamento: ANTONELLA BALDINU È STATA RITROVATA

Sono ore di apprensione ad Alghero e Olmedo per una donna di 56 anni. Questa mattina Antonella Baldinu è andata via dalla propria casa di Olmedo, lasciando un biglietto di addio e ora i figli, disperati, hanno lanciato un appello sui social per ritrovarla.

Pare che la donna, molto conosciuta ad Alghero, avesse una maglietta rossa. Si sarebbe allontanata con la propria auto, una Bmw X3 grigio scuro (targa DJ182XH).