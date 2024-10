Sarà Antonella Pala la nuova vicesindaca del Comune di Siligo. La nomina è arrivata il decreto numero 2 del 2018 firmato dal Sindaco Mario Sassu. Prende il posto di Sergio Corosu.

Un normale avvicendamento, questo, che fa seguito a quanto comunicato dal Sindaco dopo le elezioni comunali del 2015 e come concordato all’atto della nomina della Giunta.

Restano invariate le deleghe: Corosu manterrà i Lavori pubblici e la pianificazione urbanistica, Antonio Zoroddu le manutenzioni, l'agricoltura e la viabilità rurale mentre Pala i Servizi sociali, la cultura e il personale. Infine, il primo cittadino manterrà le deleghe alle Finanze e Bilancio, alle acque e alle attività istituzionali.

In occasione della firma del decreto, il Sindaco Sassu ha voluto ringraziare i suoi Assessori e i suoi Consiglieri per l’ottimo lavoro svolto sino a questo momento. Non è mancato un augurio alla nuova vicesindaca.