Anche quest’estate la Regione Autonoma della Sardegna sarà in prima fila nella lotta agli incendi per conservare e difendere il patrimonio ambientale sardo, bene insostituibile per la qualità della vita dei cittadini.

“Su mia proposta – dice l’assessore alla Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis - la Giunta Regionale guidata da Christian Solinas, le ha approvate, nonostante il periodo emergenziale, anticipando i tempi rispetto agli anni precedenti (3 maggio nel 2019; 4 maggio nel 2018) a riprova dell'impegno quotidiano dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente, delegato anche in materia di Protezione Civile, che pone così al primo posto la sicurezza dei Sardi e il futuro della Sardegna. La macchina organizzativa regionale prevede come sempre la partecipazione di donne e uomini della Protezione civile, del Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale, dell’agenzia regionale Forestas e dei Vigili del fuoco. Inoltre, i Comuni, provvisti di piano comunale di Protezione Civile per il rischio incendi, potranno avvalersi del personale e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e delle Compagnie Barracellari”.