E' stata inaugurata questo pomeriggio la nuova sede cagliaritana del partito CasaPound in un quartiere di Is Mirrionis blindato. Sul posto gli agenti del reparto mobile della polizia e della Digos, i carabinieri, la guardia di finanza e gli artificieri della polizia. La nuova sede si trova in via La Nurra ed è da quelle parti che si dirige il corteo antifascista di dissenso partito da via Trentino.

Per prevenire al meglio scontri e situazioni di pericolo, via La Nurra è stata sgomberata dai cassonetti della spazzatura ed è stato fatto divieto agli automobilisti di parcheggiarvi le auto. I cieli di Is Mirrionis sono sorvolati da un elicottero della polizia, mentre le strade sono presidiate da numerose auto e camionette delle forze dell'ordine.

Alla manifestazione di protesta organizzata dal Coordinamento Antifascista Cagliaritano hanno aderito oltre 250 persone che tenteranno di disturbare la serata di inaugurazione della nuova sede di CasaPound.

Sui muri della città, intanto, sono comparsi slogan antifascisti contenenti anche minacce di morte contro gli avversari politici.