Il fine settimana si preannuncia come una medaglia a due facce, secondo Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it. Mentre il sabato sarà ancora influenzato da qualche perturbazione, la domenica si prospetta principalmente soleggiata. La nuova perturbazione, confermata da Sanò, sarà breve e porterà fenomeni diffusi solo fino al pomeriggio di sabato 14, con residui addensamenti sul versante tirrenico che si sposteranno verso Sud domenica, dove perdureranno più a lungo.La settimana successiva, l'Anticiclone delle Azzorre si estenderà verso l'Italia, garantendo condizioni stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate in tutto il Paese. Le temperature aumenteranno significativamente in montagna, il cielo sarà sereno e il sole brillerà per più tempo nel pomeriggio, con il tramonto ritardato. "Sono tutte notizie positive", afferma Sanò, "per allontanare le paure legate a questo venerdì 13 grigio e perturbato".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 13 dicembre: cielo poco nuvoloso con aumento della copertura nuvolosa a partire dal settore occidentale dalla tarda serata; venti deboli di direzione variabile; mari mossi, molto mossi sul settore orientale con moto ondoso in attenuazione.

Previsioni per domani, sabato 14 dicembre: cielo nuvoloso con precipitazioni deboli, anche a carattere di rovescio, sul settore occidentale; temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in leggera diminuzione; venti deboli occidentali in rinforzo nel corso della giornata, fino a forti sulle coste settentrionali e occidentali dalla serata; mari mossi con moto ondoso in aumento in serata.

Previsioni per domenica 15 dicembre, cielo nuvoloso con precipitazioni deboli sul settore occidentale, ma attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata, temperature in lieve diminuzione in entrambi i valori; venti deboli o moderati da Nord-Ovest, localmente forti sulle coste occidentali, tendenza all'attenuazione e alla variabilità dalla serata; mari molto mossi o agitati in attenuazione, mossi sul settore orientale.