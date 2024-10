E' polemica a Sassari, dove la locale sezione dell'Anpi accusa il sindaco Nanni Campus di non aver invitato l'associazione alla cerimonia per il 25 aprile.

"Inutile che si cerchino scuse, alla cerimonia di oggi come Anpi non siamo stati invitati dal sindaco Nanni Campus", spiega il presidente Thomas Arras in riferimento alla commemorazione tenutasi questa mattina a Palazzo Ducale. Una cerimonia con pochissimi partecipanti vista l'emergenza coronavirus. Ma stando alla circolare diramata dal Ministero dell'Interno, l'Anpi avrebbe avuto pieno diritto a presenziare con un rappresentante in ogni città italiana.

"Dopo aver saputo della circolare ministeriale, il 22 sera - spiega Arras - ho immediatamente contattato la Segreteria del sindaco, che mi ha risposto che si sarebbe fatta sentire. Il giorno seguente lo staff del primo cittadino mi ha garantito che avrei avuto comunicazioni. Ieri la Segreteria del sindaco, nonostante la circolare, mi ha riferito che per motivi di sicurezza neanche una nostra delegazione avrebbe potuto partecipare alla cerimonia. Stamattina mi sono presentato lo stesso davanti al Comune e solo a fine cerimonia un funzionario della polizia mi ha detto verbalmente che sarei potuto entrare. Peccato che la cerimonia fosse già finita. L'Anpi e i partigiani non meritavano questa umiliazione".