E' bagarre dopo l'annuncio della candidatura del prorettore dell'Università di Cagliari Francesco Pigliaru alla carica di Governatore della Sardegna pubblicato sul sito della stessa UniCa.

Secondo Forza Italia e Fratelli d'Italia, le università di Cagliari e Sassari sosterrebbero la candidatura del nuovo leader del centrosinistra sardo. La denuncia arriva anche da parte di Giorgia Meloni che sul suo profilo Twitter protesta con sdegno "Sul sito dell'Università di Cagliari, pubblicità al candidato del centrosinistra alla Regione. Il Ministro Carrozza intervenga!"

Secondo l'associazione di centrodestra Azione Universitaria "Il sito dell'università viene usato come strumento di campagna elettorale per il prorettore, e non è la prima volta che accade qualcosa del genere".

Anche il portavoce di FdI Sardegna, Salvatore Deidda, ha preso la parola in merito all'annuncio comparso sul sito www.unica.it. Per Deidda "La candidatura del prorettore Pigliaru nella coalizione di centrosinistra è senza dubbio una notizia, ma non è certo piacevole leggerla nel sito dell'Università di Cagliari con un'enfasi e una rassegna stampa allegata che fanno pensare ad una pagina realizzata da accaniti sostenitori del candidato. E' stata una scelta inopportuna"

Anche l'ateneo sassarese nell'occhio del ciclone, il coordinatore regionale di FdI Giovani, Pierpaolo Cassoni, si domanda "Come può il rettore di un'università pubblica come quella di Sassari appoggiare, addirittura a mezzo stampa, il candidato del Pd alla presidenza della Regione? Questo è quello che è accaduto quando il rettore dell'Università di Sassari, Attilio Mastino, ha sostenuto Pigliaru dichiarando alle agenzie di stampa «Sostengo con convinzione la candidatura di Francesco Pigliaru e lavorerò per mettere al sicuro il risultato elettorale»"