La seconda edizione di “Nadale in Boroneddu”, con i mercatini natalizi in piazza nel piccolo paese dell’Oristanese, prevista per il 10 dicembre, è stata annullata causa maltempo.

Lo comunica con amarezza a Sardegna Live il presidente della Pro loco Lussorio Tratzi: “Purtroppo è previsto un temporale per sabato, quindi sarebbe impossibile allestire gli stand all’aperto”.

Nonostante si debba rinunciare, per cause di forza maggiore, alla piacevole passeggiata natalizia tra profumi di mirto, di salumi e di formaggi, la serata che avrebbe concluso l’evento, in compagnia dei balli in piazza con il gruppo musicale Dilliriana, è solo rimandata a data da definirsi.