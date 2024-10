Anche la macchina organizzativa del Palio degli asinelli di Ollolai si è dovuta arrestare in seguito all'emergenza Covid-19. Il grande evento dell'estate in Barbagia, in programma per l'11 luglio, è stato annullato. Troppo incerta la situazione sul fronte sanitario per poter prevedere quando effettivamente le porte del centro barbaricino potranno riaprirsi ai numerosi visitatori e turisti che ogni anno affollano la piazza per assistere allo spettacolo del palio.

La 19esima edizione della manifestazione che ha reso celebre Ollolai in tutta Italia, dunque, è rimandata all'anno prossimo. A darne annuncio è il presidente della locale Pro loco, Alessandro Daga, che spiega: "E' un vero peccato rinunciare a un momento di festa così atteso da tutta la popolazione ollolaese e non solo. Ogni anno, infatti, sono tanti i sardi che vengono a trovarci per assistere allo spettacolo. Per non parlare degli ospiti, alcuni anche in gara, provenienti dalla penisola e dall'estero".

La manifestazione, oltre al palio aperto ai professionisti, vede anche una competizione dedicata ai vihinados, i rioni storici del paese. Una giostra di colori, agonismo e goliardia che trasforma Ollolai, per una notte, nel centro di un mondo fatto di condivisione e divertimento.

"Avevamo già iniziato da mesi a programmare la 19^ edizione del palio - prosegue Alessandro Daga -. Non vedevamo l'ora di tornare in piazza per stare ancora insieme, purtroppo la pandemia ci priverà di questa gioia, almeno per quest'anno".

Ma gli organizzatori hanno in programma di proporre una diretta celebrativa di tutte le edizioni passate dell'evento su Sardegna Live. "Contiamo di regalare un momento di condivisione virtuale tra fine luglio e inizio agosto a tutti gli appassionati. Coinvolgeremo in qualche modo gli ospiti storici che hanno caratterizzato le edizioni precedenti del Palio di Ollolai: da Giuliano Marongiu a Nicola Cancedda, Roberto Tangianu, i Dilliriana, i Battor Moritteddos e tanti altri".