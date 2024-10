Dopo il rinvio della Cavalcata Sarda di Sassari e l'annullamento della Festa di Sant'Efisio a Cagliari, anche le celebrazioni in onore di San Simplicio devono fare i conti con l'emergenza coronavirus e la Gallura dovrà rinunciare al grande evento del maggio olbiese e a tutte le manifestazioni in programma per l'estate.

A confermarlo a La Nuova Sardegna è il sindaco Settimo Nizzi. "Questa mattina è stato deciso in modo definitivo che i festeggiamenti in onore di San Simplicio non ci saranno. Ne ho parlato con il vescovo Sanguinetti e il Comitato".

Non è stata accolta la proposta del comitato organizzatore di rinviare a settembre gli eventi in programma. "Non se ne parla di fare feste - è la posizione del primo cittadino di Olbia -. Se dovesse andare bene faremo qualcosa a Capodanno. Il giorno di San Simplicio verrà celebrata solo la messa, con tutte le restrizioni stabilite dal Governo e dalla Chiesa. Sarà comunque garantita la diretta streaming".