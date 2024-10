Luca Tanzi, agente di polizia originario di Urzulei, morì la sera del 18 novembre 2013 mentre assieme ad alcuni colleghi scortava un'ambulanza tra Dorgali e Oliena visto lo stato di emergenza causato dall'alluvione di quelle ore.

La macchina a bordo della quale viaggiava Tanzi precipitò in una voragine che si era aperta sul ponte di Oloè e l'agente morì lasciano la moglie e due figli.

Un anno dopo, la moglie Annalisa Lai, 37 anni, indosserà anche lei la divisa della polizia così come ha annunciato ieri la Questura di Nuoro.

Annalisa ha superato una selezione alla quale ha partecipato come "vittima del dovere", come vengono indicate dallo Stato mogli o figli che perdono un familiare in servizio. Nei prossimi giorni seguirà il corso di accesso in Polizia per la conclusione delle procedure.