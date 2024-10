Anna La Robina, Antonio La Terza (Tony Live, storico intrattenitore di eventi), poi quattro donne, legali e commercialiste (le avvocatesse Giuditta Alessio, Vanessa Corpino, la dott.ssa Lucia Vacca e la dott.ssa Laura Cugurullo), che hanno deciso di sposare il progetto; al loro fianco un migliaio di gestori e titolari di altrettanti ristoranti non solo del circondario di Cagliari.

Il gruppo Facebook “I Ristoratori Sardi”, in una decina di giorni ha creato una rete di comunicazione e di confronto tra questi “interpreti”, tutti direttamente coinvolti in un momento di grande crisi e di malessere per l’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Al centro delle richieste più incombenti c’è la necessità di liquidità, ma soprattutto anche di farsi aiutare dalle Istituzioni (Governo, Regione e Comuni) facendo fronte comune senza ulteriori indebitamenti che rischierebbero il collasso e la cessazione delle attività di ogni commerciante-imprenditore della ristorazione.

Per questo la rete solidale dell’aiutarsi in rete sta ricevendo proprio su Facebook una marea di interazioni, dove ogni utente mette a nudo i propri evidenti problemi e disagi e dietro ci sono coloro che, tecnicismi alla mano, riescono a dare consigli su come potersi rialzare e reinventarsi il lavoro. Lavoro che, soprattutto nella ristorazione, sarà davvero complicato, un po più lungo ed estenuante, per via delle precauzioni da intraprendere alla ripresa delle singole attività.

FB: https://www.facebook.com/groups/880710339044228/