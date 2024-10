Niente prosciutti o carne da arrostire, ma maiali, pecore, asinelli, gatti, conigli, cani, oche e galline vivono felici nel rifugio di Anna Careddu, lontani dal macello, come animali da compagnia e pronti ad aiutare i disabili come pet therapy.

Il sogno nel cassetto di Anna

Anna Careddu ha salvato dal macello la maialina Rosa, pecore, asinelli e da lei dai cani, gatti, galline, oche e conigli vivono tutti in pace, come animali da compagnia. Lei ha fatto una cosa molto bella: chi fa ed è abilitato ad effettuare pet therapy per bambini e persone con problemi mentali e di droga, può farlo qui da lei, in modo del tutto gratuito.

La maialina

Anna ha adottato una bellissima maialina, Frisca Rosa, fin da quando è nata: la mamma era morta di parto e l’allevatore voleva sopprimerla. L’ha allattata con il biberon, ora, a due anni, è parecchio cresciuta fino a almeno 150 kg. Ma viene accudita lo stesso come un animale domestico.

Salvata da piccola, anche da essere trasformata in salsicce o prosciutti, è ancora a rischio. Anna ci dice che non potrebbe tenerla per il timore che aiuti il diffondersi dell’epidemia della peste suina, non trasmissibile all’uomo. In Sardegna, dove vive Anna, i suini che vivono in allevamenti abusivi o che, come quella di Frisca Rosa, stanno in zone ad alta diffusione della malattia vengono abbattuti “a prescindere”. La maialina è pure “una clandestina” perché non è stata registrata.

Anna vuol dimostrare che maiali e pecore, che salva e coccola, non servono solo per essersi mangiati ma possono essere tenuti anche come animali da compagnia.

Anna salva anche gli asinelli dal macello, lo ha fatto pure con un pony (Pongo, già perché tutti da lei hanno un nome, vivono liberi e vengono seguiti secondo il loro carattere). Nessun animale qui caccia gli altri (gatti e cani per esempio), sono nati tutti insieme. Oche, galline, conigli vivono tranquilli.

La casa-rifugio

La sua casa-rifugio è diventata una fattoria didattica e anche di pet therapy per persone con problemi mentali, autistiche o con sindrome di down.

Anna mette a disposizione la sua casa e il suo lavoro con gli animali per chi è qualificato professionalmente e portare avanti questa “pet therapy non convenzionale.

Per tutti coloro che vogliono aiutare Anna, questo è l’Iban

IT96N3608105138287474687480

Numero poste pay 5333171083958690

Intestata a Careddu Anna

Cf CRDNNA78D45F979J Grazie ancora di cuore a tutti coloro che ci aiuteranno a crescere.

PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/lafattoriadiminu/