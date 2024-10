"Io sto con gli agnelli", con questo slogan, esposto sul Bastione Saint Remy e in piazza Garibaldi a Cagliari, gli attivisti della Lega Anti Vivisezione sono scesi in strada per manifestare "contro la strage" di animali mandati al macello per le festività pasquali.

"150mila agnelli vengono strappati alle madri e macellati ogni anno in Sardegna" si legge sulla pagina della LAV. "Possiamo vivere e mangiare senza morte e sofferenza", così i manifestanti, sostenitori della dieta vegana.