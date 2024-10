Martedì scorso, 14 maggio, la Polizia ha scoperto e sequestrato una vasta discarica abusiva alle porte di Nuoro.

D’intesa con l’Autorità Giudiziari,a sono stati predisposti una serie di mirati controlli, operati anche col supporto operativo dell’elicottero del 7° Reparto Volo “Sardegna”, di stanza a Fenosu, finalizzati ad arginare il fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti e del loro incendio, a seguito della quale è stata individuata una discarica a cielo aperto in zona Ghilisai.

Con l’ausilio del personale dell’Arpa Sardegna, la Polizia ha ispezionato il posto, dove è stata trovata una ingente quantità di rifiuti eterogenei in corso di classificazione, alcuni dei quali particolarmente pericolosi per la salubrità dell’ambiente e per la salute pubblica. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili.

Oltretutto, vicino al luogo contaminato gli agenti hanno individuato la presenza di bestiame al pascolo. Per questo è stato interessato l’ufficio Tecnico Prevenzione ASL di Nuoro che ha prelevato campioni su latte ovino.