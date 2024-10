Fermento e trepidazione in Sardegna per il ritorno di Angelo Pintus nell’Isola, organizzato dall’agenzia Vadilonga.

Il comico dal grande cuore sardo, legatissimo all’Isola, si esibirà il prossimo 24 giugno alla Fiera di Cagliari alle ore 21 con il suo nuovo ed esilarante spettacolo “BAU”, che sta già riscuotendo parecchio successo in tutta Italia.

Angelo Pintus, oltre che per la professionalità e l'immenso talento, è noto anche per i sold out dei suoi spettacoli, quindi chi volesse andare a vederlo non aspetti troppo tempo per acquistare il biglietto.

Per info e prevendite: Box office Sardegna, viale Regina Margherita 43, Cagliari – Tel. 070 657428.

Per l'acquisto dei biglietti online: www.ticketone.it