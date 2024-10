Era stato recuperato dalle fiamme a Tresnuraghes. Completamente ustionato, Angelo - cane pastore così rinominato - era stato accolto nella clinica veterinaria Duemari di Oristano.

Le sue condizioni sembravano inizialmente in netto miglioramento. "Le ustioni stanno granuleggiando - avevano comunicato dalla clinica -, cioè si sono avviati i processi rigenerativi. Questo è un gran buon segno"

"Non l’ho soppresso perché guarirà" aveva detto il veterinario che lo aveva salvato, portandolo poi in clinica. A distanza di qualche giorno, però, le condizioni del povero animale sembrano peggiorare nuovamente.

E' sempre la clinica a fornire il tempestivo aggiornamento: "So che non vorreste saperlo - si legge sulla pagina Facebook -. Angelo sta molto male, il suo organismo sta cedendo".

Una rivelazione triste e dolorosa, che ha trovato come risposta la solidarietà di migliaia di utenti che fanno il tifo per Angelo nella sua lotta per la vita. Una lotta contro la follia dei responsabili di tanto dolore.

Foto Clinica Veterinaria Duemari