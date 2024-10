In partenza a luglio, il tour estivo di Angelo Duro, “Da Vivo”, porterà il suo irriverente live show per 5 speciali tappe in giro per la penisola. Con la sua comicità dissacrante, Duro sdogana i tipici stereotipi del comico e colpisce nel segno con il suo inconfondibile carattere scontroso, e attraverso i suoi racconti e ragionamenti, porta il pubblico alla riflessione su temi universali, fino a smuovere le coscienze.

Angelo Duro sarà il 29 luglio al Lo Quarter di Alghero. Le prevendite saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di venerdì 22 aprile 2022 sul circuito TicketOne (biglietti euro 20,00+dp file 1-10; euro 15,00+dp file 11-30). Tagliandi acquistabili anche nel botteghino presso Atelier#3 | Alghero Turismo Bookshop in Via Carlo Alberto, 84 | Venerdì: 16.30- 19.30 - Sabato: 11.00 – 13.00 / 16.30- 19.30.

Alguer Comedy Show, la rassegna ideata da Comune e Fondazione Alghero, ha aperto i battenti col ritorno sul palco del teatro algherese di Stefano Nosei e prosegue con gli attesi spettacoli di Ruggero de I Timidi (29 aprile), Katia Follesa e Angelo Pisani (14 maggio) e i PanPers (27 maggio), Michela Giraud (10 luglio) e la comicità esagerata, dissacrante, fastidiosa e politicamente scorretta di Angelo Duro (29 luglio). Spettacolo e risate assicurate con la grande Comedy degli artisti più applauditi dal grande pubblico televisivo.

La cosa che differenzia Angelo Duro nel panorama comico nazionale è il carattere. È il suo essere rissoso, scontroso, respingente, a renderlo unico. Con un atteggiamento del genere, sembrerebbe difficile empatizzare con una platea invece, lui ci riesce. Il pubblico lo ama per questa sua schiettezza e gli concede, e permette, di dire qualunque cosa. O anche di starsene su un palco per dieci minuti in silenzio senza aprire bocca, perché sì, lui, ha fatto anche questo, ed è stato un trionfo.

L’esordio di Angelo Duro è avvenuto nel programma televisivo Le Iene su Italia 1, e poi i suoi monologhi sulla rete lo hanno reso in pochi anni, una delle più influenti personalità sui social network, con un esercito di quasi due milioni di follower, per poi approdare nei migliori teatri nazionali, e adesso anche internazionali, registrando tantissimi sold out.

Il suo pubblico è trasversale. Molti studenti, ma anche tanti lavoratori, che si rivedono nei suoi racconti e nel suo modo di vedere la vita. Infatti, Angelo Duro, oltre al teatro, si è ritagliato un bello spazio anche nell’editoria con la scrittura e la pubblicazione del suo primo romanzo Il piano B, che è stato uno dei libri più venduti dalla casa editrice Mondadori, e presto ne uscirà anche un secondo.

Esagerato, dissacrante, fastidioso e politicamente scorretto, Angelo Duro è pronto per un altro tour di successo.