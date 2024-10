Angela Spocci è ufficialmente il nuovo soprintendente del Teatro Lirico di Cagliari. Il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha appena firmato il decreto di nomina dicendo sì alla proposta arrivata venerdì scorso dal Consiglio di indirizzo.

La conferma arriva dallo stesso ministero. Spocci è una vecchia conoscenza del Lirico cagliaritano. Nel gennaio del 1994 era stata nominata commissario straordinario dall'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Maccanico, ed era rimasta in carica fino al giugno del 1995.

Laureata in Giurisprudenza, ha lavorato anche per il Regio di Parma e per l'Arena di Verona ed è stata direttore artistico del Teatro festival della Magna Grecia.