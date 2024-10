“Riaprire il sito a spettacoli e concerti nel rispetto della sua vocazione”. È questo l’obiettivo del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo al cantiere dell’Anfiteatro romano, insieme agli assessori Gabriella Deidda e Paola Piroddi, la presidente della Commissione Cultura Enrica Anedda Endrich.

Agli inizi del 2000 0, l'Anfiteatro fu infatti ricoperto da una struttura in ferro e legno, che permetteva di ospitare eventi e manifestazioni pubbliche, dalla musica al teatro, durante la stagione estiva. Queste strutture sono state interamente rimosse.

“Ora – ha dichiarato Maura Picciau, direttore Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna ha ribadito Maura Picciau, Direttrice della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna, potranno iniziare gli interventi di restauro per una fruizione da parte del pubblico, con e le cautele riservate alla sua funzione di sito archeologico”.

A detta di Truzzu, il Comune è pronto a restituire a cittadini, visitatori e turisti una dei suoi monumenti più preziosi anche “Per la realizzazione del nuovo collegamento con L’Orto Botanico”.