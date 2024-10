3mila 375 like per i 14 scatti in concorso, 14mila persone raggiunte, oltre 30mila visualizzazioni e 9mila interazioni. Sono questi i numeri del contest #AnelloOsilo2019, abbinato alla speciale edizione 2019 della Corsa all’Anello.

Un successo, questo, decretato da utenti distribuiti sull’intero territorio nazionale. A trionfare sono state le fotografia numero 9, di Luigi Fadda, con 865 preferenze, e quella numero 10 di Francesco Pau.

“L’immagine sintetizza gli elementi più importanti della Corsa all’Anello secondo un linguaggio visivo moderno, evidenziando con una carica emozionale prorompente dinamicità ed eleganza del cavallo e del cavaliere senza tralasciare la correttezza tecnica e compositiva”, questa la motivazione.

Le due fotografie saranno utilizzate per promuovere la manifestazione e il territorio.

“Ringraziamo a nome dell’intera Amministrazione Comunale tutti i partecipanti e i tantissimi che su Facebook hanno assegnato con i like i loro voti e hanno contribuito a far conoscere il nostro paese e una delle sue principali tradizioni ben oltre i confini isolani – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Ligios -. Abbiamo ottenuto risultati importanti, che ci spingono a operare ancora con passione e con impegno sempre maggiore e ci permettono di guardare con fiducia verso il futuro”.

«Nel patrimonio immateriale di Osilo la Corsa all’Anello occupa certamente uno spazio rilevante e quest’anno abbiamo cercato di renderla davvero speciale. Nonostante le esigue forze in campo, poiché il nostro non è un Comune di grandi dimensioni, abbiamo profuso ogni energia possibile anche per l’organizzazione delle iniziative collaterali, come il contest fotografico. E ciò che oggi emerge dalla pagina Facebook ci ripaga per il lavoro compiuto», ha aggiunto l’Assessora al Turismo Patrizia Puggioni.