“L’Autorità sanitaria ha confermato, con nota formale di ieri, l’esistenza già precedentemente annunciata in modo diretto di un contagio da Covid-19 a Sinnai. Il fatto riguarda un sanitario residente a Sinnai ed operante presso una struttura ospedaliera di Cagliari”.

L’annuncio è arrivato dal Sindaco Tarcisio Anedda, che aggiunge: “Tutte le misure di prevenzione correlate alla situazione specifica di rischio, sono già state messe in atto dal Servizio Sanitario. Per gli adempimenti di competenza locale è pienamente attivo il Centro Operativo Comunale per la Protezione Civile. A tutti noi è richiesto di continuare ad osservare, con fiducia e scrupolosa attenzione, tutte le disposizioni impartite dalle Autorità governative, regionali e locali”.

“Al nostro ancora anonimo concittadino – conclude Anedda –, eroe della guerra per la vita che si sta combattendo negli ospedali, che ha contratto l’infezione nell’adempimento della sua missione di medico, anticipo la solidarietà mia, dell’Amministrazione comunale e dell’intera nostra Comunità, con l’augurio di pronta guarigione e con il desiderio di poterlo incontrare al più presto per esprimergli in modo diretto tutta la nostra gratitudine”.