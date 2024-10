«Mi chiamo Andrea Turnu, conosciuto come dj Fanny e ho la Sla da circa anni. Ho creato questa raccolta fondi per comprare e allestire un ambulanza con un comunicatore integrato e vari schermi per vedere in diretta quello che succede fuori. Ogni volta che viaggio in ambulanza mi sento isolato perché non riesco a comunicare con il resto del l'equipaggio e sono sempre curioso di vedere quello che succede fuori o semplicemente la strada. Sono piccole cose che a noi malati farebbero molto piacere».

Dal suo profilo facebook Andrea ha deciso di lanciare un appello davvero molto importante, sono già in migliaia gli utenti che stanno contribuendo a questo bellissimo progetto di solidarietà. Manca davvero poco al raggiungimento dei 30mila euro: l’ambulanza tecnologica consentirà di non “essere isolato dal mondo” anche durante i trasporti e gli accompagnamenti dei pazienti affetti dalla malattia.

Il giovane 30enne di Ales anche stavolta è salito alla ribalta della cronaca per il suo coraggio, la sua determinazione, stati d'animo che hanno mosso il buon cuore dei sardi e non solo.

Ecco come aderire: https://www.facebook.com/donate/870070483173460/845291509014614/