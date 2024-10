Non finisce di stupire Andrea Rosas, il cantante pastore di Pozzomaggiore. Dopo la canzone “Cantende che pastore” e il video dove fa bere il latte al suo cavallo nel periodo “Caldo” della protesta dei pastori sardi per il prezzo del latte, ora è la volta della fotografia con la pecora Filomena, rigorosamente in occhiali e cappellino.

E rivolto proprio a quest’ultima, scrive sulla sua pagina Facebook, ancora con un riferimento alla vertenza latte: “Lì in autunno inizierai a brucare i primi fili d'erba, a novembre diventerai un'ottima mamma e a dicembre inizierà la tua produzione di latte”.

“Molti – dice ancora alla pecora – si sono, in questi mesi, riempito la bocca con la parola pastore: vi staremo vicini, il latte sarà pagato in maniera giusta. Addirittura Filomé ci dissero: 1 euro più iva, ci pensi?”.

“Eravamo felici – scrive ancora Rosas -. Il pecorino romano sembrava diventasse l'alimento base della nostra dieta, tutti lo apprezzavano tutti ne parlavano. Il latte verrà pagato in base alla griglia sul prezzo del pecorino. Ohi Filomé, scappa che nella griglia credo ci finisca tu”.

“Noi pastori – si legge ancora nel post –, che siamo persone oneste ma delle volte credulone, ci siamo cascati. In questi mesi Filomé, siete in asciutta, il problema sembra non esserci perché il latte conferito è poco o nel tuo caso niente perché sei prossima al parto, quindi tutti, politica compresa, si sono dimenticati del vero problema che attanaglia l'economia sarda”.