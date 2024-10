“L’esecutivo nazionale ancora una volta dimostra di non capire ne, tantomeno, rispettare le esigenze e le particolari caratteristiche dei singoli territori. Se lo facessero si renderebbero conto autonomamente di quanto incomprensibile sia il parere negativo espresso sui punti nascita di Tempio Pausania e La Maddalena. Servizi indispensabili per i territori, per l’intera popolazione locale, che sino a qualche anno fa erano un punto di riferimento indispensabile per le mamme delle cittadine e non solo. Auspichiamo a una rivalutazione della decisione e non possiamo che lavorare alacremente, come fatto sino ad ora, per restituire dignità e autonomia sanitaria a questi territori vittime di una gestione fallimentare della sanità negli anni passati, anni in cui la logica della matematica aveva la meglio sulla valutazione umana. Unica nota positiva della giornata viene dal Sulcis-Iglesiente che, per fortuna, si vede riconosciuto il parere positivo sul punto nascita di Iglesias”. Così il Consigliere Regionale Lega Salvini Sardegna, Andrea Piras sui presidi sanitari dedicati alle nascite nell'Isola.