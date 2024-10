Ogni immagine di un luogo bello in giro per il mondo ha come protagonista il peluche bianco. Una sorta di auspicio per un ecosistema che va rispettato, valorizzato. Non a caso, l’iniziativa alquanto singolare di Andrea Nurra, da Sassari, laureato in Agraria, sta riscuotendo migliaia di consensi su Instagram e Fb. Il suo ‘girovagare’ con l’inseparabile orsetto ha un valore affettivo per i posti che lui stesso visita e che condivide con migliaia di follower.

“In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso.” (Aristotele).

Questo è quello che vorrei trasmettervi io, Andrea Nurra, in questa pagina, attraverso il mio compagno di viaggio Polo Polar. Percorrendo diverse strade ci immergeremo nella natura, ne osserveremo le sue bellezze allo scopo di riportare alla luce quanto essa sia importante e preziosa per l’uomo. Ogni espressione della natura, infatti, è manifestazione di vita e bellezza, ma l’uomo al giorno d’oggi, la osserva in maniera distaccata, come che non fosse parte integrante della nostra vita. Anzi, spesso non se ne cura abbastanza o non mostra gratitudine e rispetto.

Io al contrario, sento costantemente il bisogno di entrarne in contatto, e solo fondendomi in essa ritrovo me stesso ed è questo quello che voglio infondervi attraverso foto, video ed estratti di vita quotidiana. Sarà un meraviglioso viaggio che farò con voi, perché solo se “osservi nel profondo della natura allora comprenderai meglio ogni cosa”.